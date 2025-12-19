Burundi Ankara Büyükelçisi Ntureka, ULUSKON Başkanı Atasoy'u ziyaret etti

BURUNDİ Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Didace Ntureka, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy'u ziyaret etti. Görüşmede, Türkiye ile Burundi arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

ULUSKON genel merkezinde gerçekleşen ziyarette iki ülke arasındaki ihracat-ithalat hacminin büyütülmesi için yeni iş birliği konuları ele alındı. Görüşmede ayrıca dünyaca ünlü Burundi kahvesinin Türkiye'ye ithalatı ve Türk pazarında daha etkin tanıtılması oldu. ULUSKON Başkanı Atasoy, tarımsal ürünlerde iş birliğinin iki ülke ekonomisi için büyük fırsatlar sunduğunu vurgulayarak, "Burundi kahvesinin Türkiye'de daha geniş kitlelere ulaştırılması için gerekli girişimlerde bulunacağız. Öte yandan Burundi-Türkiye arası direkt uçuşlar da ticaret ve turizm açısından büyük bir ivme yaratacaktır. ULUSKON olarak bu konuda gerekli tüm adımları atmaya hazırız" dedi.

Büyükelçi Ntureka ise ulaşım ağının güçlendirilmesinin iki ülke ilişkilerini çok boyutlu şekilde geliştireceğini ifade etti.