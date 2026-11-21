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Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (BESOB) ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Çelik, BESOB'a ve Bursa esnafına, Bursaspor'a bugüne kadar sundukları katkılarından dolayı teşekkür etti.

Bursaspor'un Bursa'nın en büyük markası olduğunu vurgulayan BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit de yeşil-beyazlı kulübün kentin ortak gururu olduğunu söyledi.

Bursaspor'un başarısının tribünlerden çarşıya kadar şehrin her köşesinde aynı sevinçle karşılandığını, esnaf teşkilatının kulübe desteğinin süreceğini dile getiren Bilgit, "Bursaspor'un Süper Lig'e yükseleceğine yürekten inanıyoruz. Bu yolda BESOB ve bağlı odalar olarak, bize düşen ne varsa yapmaya hazırız." dedi.

Ziyarette, birliğin yönetim kurulu üyeleri ve oda başkanları da hazır bulundu.

Kaynak: AA