Bursa'da iş insanlarına zorla çek imzalattıkları öne sürülen 6 zanlı tutuklandı

Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda iş insanlarına zorla çek imzalattıkları iddia edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Bursa'nın Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa ve İstanbul'da belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgüt üyesi oldukları öne sürülen M.D, M.S, M.S, C.S, K.K, B.D. ve Y.B. yakalandı.

Polis, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 18 fişek, çok sayıda dijital materyale el koydu.

Gözaltına alınan zanlıların Bursa'nın Gemlik ilçesinde et kombine ticareti yapan iş insanlarını, "alacak-verecek" bahanesiyle zorla çek imzalattırdıkları, örgüt üyelerince korku ve baskı kurularak "koruma" bahanesiyle bağ evinde tutuldukları, örgüt elebaşılığını avukat M.D'nin yaptığı yapı tarafından iş insanlarını zorla borçlandırdıkları, toplam 33 milyon lira bedelli çekleri "ölüm" ile tehdit ederek tahsil etmeye çalıştıkları ve bu çekleri yeniden icra yoluyla tahsil etme yoluna gittikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.D, M.S, M.S, K.K ve C.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, B.D. ve Y.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cezaevinde bulunan T.I. hakkında bu suçtan da tutuklama kararı verildi.