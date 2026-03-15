Bursa Ticaret Borsası sahur programı düzenledi

Bursa Ticaret Borsası, düzenlediği sahur etkinliğinde kent protokolünü buluşturdu.

Borsanın Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, kentteki bir restoranda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, ramazan ayında birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığını söyledi.

İş dünyası, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle aynı sofrada buluşmanın, bu bereketi hep birlikte paylaşmanın kendileri için büyük bir mutluluk ve onur kaynağı olduğunu ifade eden Matlı, Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemine, ülkeye ve Bursa'ya huzur, sağlık ve bereket getirmesini diledi.

Programa, kent protokolü katıldı.