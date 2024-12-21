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Bursa Keles'te Spor Kompleksi ve Kadın Konukevi Açıldı

Bursa Keles'te Spor Kompleksi ve Kadın Konukevi Açıldı
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Bursa'nın Keles ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle inşa edilen Keles Orhan Çetin Spor Kompleksi ve kadın konukevi düzenlenen törenle hizmete girdi. Spor kompleksi, çeşitli spor alanları sunarken, konukevi ise kırsal kadınlar için rahat bir dinlenme ortamı sağlıyor.

Bursa'nın Keles ilçesinde belediye tarafından yaptırılan spor kompleksi ve kadın konukevi törenle hizmete girdi.

Keles Belediyesince Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle 5 bin metrekare alanda inşa edilen Keles Orhan Çetin Spor Kompleksi'nde açık yüzme havuzu, basketbol ve voleybol sahaları, kapalı halı saha, soyunma odaları, duş ve tuvalet bölümleri, aileler için kafeterya bulunuyor.

Özellikle kırsal mahallelerden gelen kadınlar için tasarlanan konukevinde ise sıcak bir ortamda çay servisi, bebek bakım alanı ve dinlenme imkanı sunuluyor.

Ayrı ayrı gerçekleştirilen açılış törenlerinde konuşan Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, gençleri spora teşvik etmeyi ve bağımlılıktan uzak tutmayı amaçladıklarını belirterek, "Orhan Çetin Spor Kompleksimiz, geleceğin sporcularını yetiştirecek." dedi.

Doğru, konukevinde ise kadınların gün boyu vakit geçirebilecekleri nezih bir ortam oluşturduklarını dile getirerek, "Kadınlarımız her şeyin en iyisine layık." ifadesini kullandı.

Açılış törenlerine, Keles Kaymakamı Muhammed Ali Yolal, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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