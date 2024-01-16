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Bursa'da yunus balıkları gösteri yaptı

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde yunus balıkları denizde gösteri yaptı. Sahilden izleyenlere resital sundular ve uzun süre oyunlar oynadılar.

Bursa'da yunus balıkları böyle görüntülendi

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde yunus balıkları denizde gösteri yaptı.

Mudanya ilçesinde zaman zaman ortaya çıkan yunuslar, sahilden kendilerini izleyenlere resital sundu. Yürüyüş bandına çok yakın mesafelere kadar gelen yunus balıkları suda uzun süre oyunlar oynadı. Zaman zaman suyun üzerine çıkan yunus balıkları bir süre sonra körfezin serin sularında gözden kayboldular.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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