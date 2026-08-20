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Bursa'da yasa dışı bahis operasyonu: 27 gözaltı

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Bursa'da yasa dışı bahis finansmanına aracılık ettiği belirlenen 27 kişi, siber suçlara yönelik operasyonla gözaltına alındı. Yaklaşık 323 milyon liralık para trafiği yürüttükleri tespit edilen şüphelilerden 3'ünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bursa'da yasa dışı bahsin finansmanına aracılık ettiği değerlendirilen 27 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapay zeka destekli olarak yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce, yasa dışı bahis finansmanına aracılık ettiği ve yaklaşık 323 milyon liralık para trafiği yürüttüğü değerlendirilen 30 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 27 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden elde edilen çok sayıda materyale el konuldu.

Diğer 3 zanlının yakalanmasına yönelik ekiplerin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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