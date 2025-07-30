Bursa'da Yangından Kurtulan Nektarin Bahçesi

Bursa'da Yangından Kurtulan Nektarin Bahçesi
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Bursa'nın Gürsu ilçesinde yangından etkilenmeyen bir nektarin bahçesi, köylülerin geçim kaynağı olmaya devam ediyor. Bahçe sahibi Halil Kiraz, açıkladığı gibi açtığı yol sayesinde bahçenin yangından kurtulduğunu belirtti.

MEYVE BAHÇESİ, GRİ ORMANIN ARASINDA YEMYEŞİL KALDI

Bursa'nın Kestel- Gürsu ilçelerinde yanan ormandan geriye küller kalırken, köylülerin geçim kaynağı olan tarım alanlarının arasında yemyeşil kalan 25 dönümlük nektarin bahçesi dronla görüntülendi. Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır Mahallesi'ndeki bahçeye alevlerin sıçramadığı görüldü.

'BİZİ KURTARAN YOL OLDU'

Meyve bahçesinin sahibi Halil Kiraz (53), hasadını rahat yapmak için etrafına açtığı yolun, bahçeyi yangından kurtardığını söyleyerek, "2013 senesinden beri biz bu yeri işliyoruz. Fidanları 2013 senesinde diktim. Burada daha önce fidanlar ufakken, maydanoz yapıyorduk yeşillik olarak. Meyvelerimiz yetişti. Şu anda nektarin yapıyoruz. Ben bu tarlanı etrafını rahat işleyelim diye, meyveleri rahat toplayalım diye yol bıraktım kendime. Bizi kurtaran bu yol oldu. Yangın geçememiş öbür tarafa. Yeşil olduğu için, toprak nemli olduğu için yangın ilerleyememiş" dedi.

Yiğithan HÜYÜK/Gürsu (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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