Bursa'da sahte temizlik ürünleri ele geçirildi

Bursa'da polisin düzenlendiği operasyonda sahte temizlik ürünleri ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şubesi ekiplerince sahte temizlik ve deterjan ürünleri satanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında depo görünümlü bir iş yerinde sahte temizlik ürünlerinin bulunduğu belirlendi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda farklı markaların isimlerini taşıyan 4 bin 842 satışa hazır ürün, 166 bin 828 boş plastik şişe, kapak ve etiket, 20 ton ağırlığında 12 deterjan dolu tank, 2 etiket makinesi, kapak sıkma makinesi, su arıtma tankı ve cihazı, kompresör ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda zanlılar A.A, İ.A, M.M, İ.A, H.A. ve Y.U. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.