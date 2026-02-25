Haberler

Bursa'da sahte gasp iddiasına ilişkin 9 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gerçekleşen sahte gasp olayı ile ilgili 9 şüpheli yakalandı. Operasyonda büyük miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sahte gasp iddiasına ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ö.U'ya ait parayı İstanbul'dan Bursa'da bulunan B.S'ye getiren O.D. ve O.S, Balkan Mahallesi Hasanağa Caddesi'nde araçlarının tüfekle kesildiğini ve kolide bulunan paranın gasbedildiğini ihbar etti.

İhbar üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ile Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kamera kayıtları ve saha araştırmaları sonucunda parayı taşıyan O.D. ve O.S. ile S.K, M.K, E.S, A.K, E.T, A.Ç. ve F.D'nin birlikte hareket ederek olayı kurguladıkları belirlendi.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 5 milyon 173 bin 900 lira, 8 milyon 311 bin 982 lira değerinde ziynet eşyası ile olayda kullanıldığı değerlendirilen tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde para ve ziynet eşyalarının bahis yoluyla elde edildiğini beyan ettikleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç
