Bursa'da polis, sahte para ve dolandırıcılığa karşı bilgilendirme yaptı

Bursa'da polis ekipleri, Osmangazi Belediyesi Kurban Pazarı'nda kurbanlık satışı yapanları dolandırıcılık ve sahte paraya karşı bilgilendirdi. Broşür dağıtan ekipler, gerçek ve sahte parayı ayırt etme yöntemlerini anlatarak şüpheli durumlarda 112'nin aranması gerektiğini vurguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Osmangazi Belediyesi Kurban Pazarı'nda bilgilendirme yapıldı.

Ekipler, kurbanlık satışı yapanlara broşür dağıtırken bir yandan da sahte para konusunda uyarıda bulundu.

Gerçek ve sahte parayı ayırt etmek için banknotun kağıt kalitesine, üzerindeki kabartmalara ve ışığa tutulduğundaki güvenlik özelliklerine dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunan polis, şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Semih Şahin
