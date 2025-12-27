Haberler

Bursa'da marangoz atölyesinde yangın

Güncelleme:
Osmangazi ilçesinde bir marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, atölye ve içerisindeki araçlarda hasar meydana geldi.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Küçükbalıklı Mahallesi 1'inci Durmaz Sokak'taki marangoz atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevlerin atölye içerisindeki elektrikli araç ve ATV'ye sıçramasıyla yangın hızla büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde ve araçlarda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
