Haberler

Bursa'da lodos etkili oldu; reklam tabelaları devrildi

Bursa'da lodos etkili oldu; reklam tabelaları devrildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da etkili olan lodos, bir terlik standının devrilmesine ve bir evin çatısının uçmasına neden oldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

LODOS, TERLİK STANDINI SÜRÜKLEDİ

Bursa'da sabah saatlerinde başlayıp etkisini sürdüren lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde bulunan bir terlik standı, rüzgarın etkisiyle savrulurken; dükkan sahibi son anda standı tuttu. O anlar, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

UÇAN ÇATI, BAŞKA ÇATIYA ÇARPTI

Kentte hızı saatte 65 kilometre olarak ölçülen lodos nedeniyle Osmangazi ilçesi Sıramaşeler Mahallesi'nde de bir evin çatısı uçtu. Uçan çatı, başka bir evin çatısına çarptı.

Yiğithan HÜYÜK/Murat ÇOBANGİL, (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ülkesinden kaçırılan Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var

Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Herkes üşürken onlar yüzdü

Görüntü Türkiye'den! Herkes üşürken onlar yüzdü
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Ağaçlar kökünden söküldü, prefabrik evler bile uçuyor! Vatandaşlara 'Sokağa çıkmayın' uyarısı

Ağaçlar kökünden söküldü, prefabrikler uçuyor! Sokağa çıkmayın uyarısı
Yüksel Yıldırım'dan Musaba açıklaması: Sadettin Saran'a mesaj attım

Yüksel Yıldırım'dan bomba açıklamalar: Sadettin Saran'a mesaj attım
Görüntü Türkiye'den! Herkes üşürken onlar yüzdü

Görüntü Türkiye'den! Herkes üşürken onlar yüzdü
Seçime böyle gidiyor: Makam odasında padişah kıyafetiyle poz veren oda başkanı

Seçime böyle gidiyor: Makam odasının kapı detayı daha bomba
Venezuela Başkan Yardımcısı: Maduro ve eşinin nerede olduğunu bilmiyoruz

Maduro'nun sağ kolu, Trump'ın vahim iddiasını doğruladı