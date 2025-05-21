Bursa'da Kaçakçılık Operasyonları: 2 Gözaltı
Bursa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 5 milyon 670 bin dolu makaron ve 4 bin 440 litre etil alkol ele geçirildi. İki şüpheli emniyete alındı.
Bursa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İnegöl'de şüphe üzerine T.T. idaresindeki tırı durdurdu.
Tırda yapılan aramada 5 milyon 670 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Kaçak alkol satışı yaptığı tespit edilen C.M.K'ya ait Osmangazi ilçesindeki bir depoya operasyon düzenlendi.
Depoda yapılan aramada 4 bin 440 litre etil alkol ve 2 etil alkol üretiminde kullanılan filtre tüpü bulundu.
Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel