Yer altında ürettikleri sahte içkileri, motokurye ile satmışlar

Bursa'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bahçeye kazılan 2 metre derinliğindeki çukurda, 2 tank ve 2 bin 150 litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin motokurye hizmetiyle satış yaptıkları belirlendi.

BURSA'da bahçeye kazılan ve üzeri sac levhayla kapatılan 2 metre derinlikteki çukurda sahte içki yapımında kullanılan 2 tank, 2 bin 150 litre etil alkol ile çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin motokurye hizmetiyle satış yapığı belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak ve sahte alkol üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Şüphelilerin internetten çeşitli platformlarda reklam vererek bazı kurumsal şirketlerin motokurye hizmetini taklit ettikleri, bu yöntemle sahte kimlik ve firma algısı oluşturup kaçak içki pazarlaması yaptıkları belirlendi. Tespit edilen adrese operasyon düzenlenirken, bahçenin zeminindeki sac levhayla örtülü kapıyı fark eden ekipler, 2 metre derinliğindeki çukurla karşılaştı. Yer altındaki kaçak sistemle sahte içki üretiminde kullanılan 2 IBC tank, 2 bin 150 litre etil alkol, 150 gram karbon, 350 alkol kiti, 1 doldurma ünitesi, 2 distilasyon tüpü, 2 filtreleme kazanı, 1 ayrıştırma ünitesi, 2 sıvı aktarım pompası, 1 jeneratör ve 1500 bidon ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

-Haber: Hasan BOZBEY -Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
