Haberler

Bursa-Devrilen 20 tonluk su varilinin altında kalmaktan son anda kurtuldu; o anlar kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da bir geri dönüşüm tesisinde kaynak ustası Ahmet Köse, arkasındaki 20 tonluk su varili devrilince son anda kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar, iş yerindeki tehlikeyi gözler önüne serdi.

BURSA'da bir geri dönüşüm tesisinde kaynak ustası olarak çalışan Ahmet Köse (32), kaynak yaptığı sırada arkasındaki 20 tonluk su varili devrildi. Varilin altında kalmaktan son anda kurtulan Köse, akan su ile birlikte sürüklendi. O anlar, iş yerinin güvelik kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde kaynak ustası olarak çalışan Ahmet Köse, kaynak yaptığı sırada arkasındaki 20 tonluk su varili devrildi. Devrilen su varilinin altında kalmaktan son anda kurtulan Köse, akan su nedeniyle bir süre sürüklendi. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Devrilen varilin altında kalmadığı için şanslı olduğunu ve sağ ayak bileğinden yaralandığını söyleyen Ahmet Köse, "Çalıştığım sırada arkadan bir ses duydum ve panikle kaçmaya çalıştım. Devrilen varili fark etmeseydim, altında kalırdım ve başıma daha kötü şeyler gelebilirdi. Şükürler olsun, iş yerindeki arkadaşlarıma bir şey olmadı. Tek tesellim bu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek

Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi

Japonya'daki bu akımı gören Türk vatandaşı şaşkınlığını gizleyemedi
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?

Genç kızın kıyafetini gören yaşlı kadın, konuşmadan edemedi
Duvarı kırıp bir sürü elektronik eşya varken tek bir şey çaldılar! Değeri 8 milyon TL

Duvarı kırıp bir sürü elektronik eşya varken tek bir şey çaldılar
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar

Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi

Japonya'daki bu akımı gören Türk vatandaşı şaşkınlığını gizleyemedi
Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti

Savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
İngilizler duyurdu: ABD, İran'a tek başına saldırmayacak

İngilizler duyurdu: ABD, İran'a tek başına saldırmayacak