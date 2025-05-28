Bursa'da Çiftçilere Kuru Fasulye Tohumu Desteği
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çiftçilere toplam 280 kilo kuru fasulye tohumu dağıtıldı.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çiftçilere destek olmak için kuru fasulye tohumu dağıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında üreticilere kuru fasulye tohumu verildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleşen programda, ilçe çiftçi kayıt sistemine dahil olan 56 üreticiye toplam 280 kilo fasulye tohumu dağıldı.