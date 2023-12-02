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Bursa'da Barakada Çıkan Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tarihi bir binanın önündeki barakada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Yangın, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ceset, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BURSA'da, kimliği belirsiz kişi, barakada çıkan yangında, yaşamını yitirdi.

Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi'nde tarihi bir binanın önündeki barakada saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla söndürüldü. Tamamen yanan barakada yapılan incelemede, erkek olduğu tahmin edilen kişinin cesedine ulaşıldı. Ceset, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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