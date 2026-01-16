Haberler

Bes-Ar: "4 Kişilik Bir Memur Ailesinin 2026 Ocak Ayı Açlık Sınırı 40 Bin 294, Yoksulluk Sınırı 98 Bin 864 Lira" Lira

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büro Emekçileri Sendikası'nın araştırmasına göre, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için Ocak 2026'da aylık harcama 40 bin 294 lira, bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 65 bin 038 lira, yoksulluk sınırı ise 98 bin 864 lira olarak belirlendi.

(ANKARA) - Büro Emekçileri Sendikası (BES) Araştırma Merkezi, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarının Ocak 2026 için 40 bin 294 liraya, tek bir (bekar) çalışanın yaşam maliyetinin 65 bin 38 liraya ulaştığını hesapladı. Sendika, yoksulluk sınırını ise 98 bin 864 lira olarak bildirdi.

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Araştırma Merkezi, Ocak ayı 2026 yılına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gıda madde fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Ocak 2026 için 40 bin 294 lira, tek bir (bekar) çalışanın yaşam maliyeti 65 bin 038 lira, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı, kısacası yoksulluk sınırı 98 bin 864 lira olmuştur. Bu sonuçlara göre; 2026 yılında da 28 bin 75 lira alan asgari ücretli 40 bin 294 lira olan açlık sınırının yüzde 43,52 altında ücret alarak sadece karnını doyurabilmektedir.

Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük bin 343 lirayı geçti. 2026 yılında da asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının yüzde 75-80'ini kiraya ödemek zorunda kalıyor. Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için öğrenci evi gibi 3 ya da 5 kişi bir arada yaşamak zorunda kalıyor. Büro Emekçileri Sendikası olarak tüm kamu emekçilerine, asgari ücretlilere ve emeklilere insanca yaşayabilecek bir ücret talebimizde ısrar ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf
ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
'Soluma at' diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı

"Soluma at" diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
Derya Çayırgan'ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi

Derya Çayırgan'ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi