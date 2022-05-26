Burdur'un "üstün yetenekleri" matematik alanında 16 altın madalya kazandı - Haberler

Burdur'da Alpaslan Ali Can Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören 16 öğrenci, uluslararası bilgi yarışmasında altın madalya kazanmanın gururunu yaşıyor.

Haftanın belli günleri okuldan sonra Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bilim sanat merkezine gelerek yeteneklerine göre atölye odaklı eğitim gören öğrenciler, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıyor.

Bu kapsamda, Rusya merkezli 11 ülkenin katılımıyla çevrim içi düzenlenen ve final etabı geçen ay yapılan Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması'nda matematik alanında 16 altın madalya kazanan Burdurlu 5, 6 ve 7'nci sınıf öğrencileri aileleri ve öğretmenlerini gururlandırdı.

Finale kalan dünya genelindeki 10 bin 900 öğrenci arasından 90 puan ve üzeri alarak birinci olan öğrencileri, Burdur Valisi Ali Arslantaş da mesaj yayımlayarak kutladı. Arslantaş, mesajında "Eğitim şehri Burdur'u en iyi şekilde temsil ederek birinci olan 16 öğrencimizi tebrik ediyorum ayrıca bu başarının ortakları olan ailelerimize ve öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

"Üstün yetenekli öğrencilere proje odaklı eğitim sunuluyor"

Alpaslan Ali Can Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Tuncay Sakar, AA muhabirine, üstün yetenekli öğrencilere proje odaklı eğitim sunduklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı bilim sanat merkezi sınavında başarılı olanların kuruma kabul edildiğini dile getiren Sakar, üstün yetenekli öğrencilerin haftada 2-3 gün yetenekleri ölçüsünde 12 sınıfa kadar merkezde eğitim aldıklarını dile getirdi.

Robotik kodlama, akıl oyunları, matematik, müzik ve resim atölyelerinde eğitim verdiklerini belirten Sakar, "Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfedip onları uygun oldukları alanlarda uzmanlaştırıyoruz. Gerek TÜBİTAK gerekse TEKNOFEST projeleriyle Türkiye'de ve uluslararası birçok yarışmada dereceler aldık." ifadesini kullandı.

Altın madalyaların büyük kısmını Türkiye kazandı

İlköğretim matematik öğretmeni Ayşe Şimşek de yarışmaya Rusya, Almanya, Türkiye, Çekya, Ukrayna, Kazakistan, Bulgaristan, Beyaz Rusya, Çin, Kırgızistan ve Tacikistan'dan 12 bin 760 öğrencinin matematik alanında katıldığını söyledi.

Dünya genelinde 1976 öğrencinin birinci olduğunu belirten Şimşek, "Türkiye'den 1274 birinci var. Ülkemizin diğer ülkelerden daha çok birincilik madalyası kazanması matematik alanında ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğumuzu gösteriyor. Bunlar arasından 16'sının okulumuzdan çıkması bizim için çok büyük gurur vesilesi." diye konuştu.

İlköğretim matematik öğretmeni Aybetül Türken de matematik alanında 16 altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Yarışmaya bireysel katılan öğrencilerin açık uçlu ve test nitelikli soruları cevaplandırdıklarını bildiren Türken, "Üst düzey becerilerini ölçmek amacıyla karşılaştırma, eşleştirme soruları da soruluyor. Yarışmaya 5 yıldır katılıyoruz. 16 öğrencimizin birinci olmasını ilk defa yaşıyoruz.10 öğrencimiz ikincilik, 3 kişide üçüncülük kazandı. Çok iyi çalıştık, güzel hazırlandık. Çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sevinçliyiz, tebrikler yağıyor"

7. sınıf öğrencisi İrem Efek de ilçeden haftada bir kez bilim sanat merkezine geldiğini ifade ederek, "Matematiği çok seviyoruz. Hayatımızın her alanında matematiksiz bir dünya yok. Dünya çapındaki bir yarışmada derece elde ettiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

İleride matematik profesörü olmak isteyen 6. sınıf öğrencisi Zeynep Begüm Yalçın da 4 yıldır merkeze geldiğini, ülkesinin ve okulunun adını duyurmaktan mutlu olduğunu anlattı.

11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Abdullah Yiğit Öztürk de matematiği çok sevdiğini dile getirerek, "Matematik alanında başarı yapmayı çok istemiştim ve oldu. Sevinçliyiz, tebrikler yağıyor. Ben de tebrikleri duyunca çok mutlu oluyorum." dedi.

Birçok yarışmada derece yapan 10 yaşındaki Hatice Saadet Ayyıldız da "Bu başarımlarımda başta bana destek olan öğretmenlerime ve aileme teşekkür ediyorum. Ayrıca başarılarımı disiplinli ve özverili çalışmaya borçluyum." ifadesini kullandı.

Asya Umay Kaynak da matematiği sevdiğini ileride mimar olmak istediğini söyledi.