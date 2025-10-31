Haberler

Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu Açılıyor, Ulaşım Standardı Yükseliyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Burdur-Tefenni-Çavdır yolunun açılışını yapacak. Yolun standardı, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak yükseltildi. Seyahat süresi 70 dakikadan 55 dakikaya indirilecek, yıllık tasarruf 831 milyon lira olacak.

Çavdır yolu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun da katılacağı törenle yarın hizmete açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, standardı yükseltilen Burdur- Tefenni- Çavdır yolunun açılışı için kente gelecek. Burdur'un Akdeniz, Ege ve İç Anadolu akslarını birbirine bağlayan ulaşım koridorlarıyla hem bölgesel ticarette hem de lojistik faaliyetlerde önemli rol üstlendiğini belirten Bakan Uraloğlu, Burdur-Tefenni-Çavdır yolunda gerçekleştirilen çalışmalarla mevcut haliyle sathi kaplamalı tek yol olarak trafiğe hizmet veren güzergahı bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükselttiklerini aktardı. Bakan Uraloğlu, "Bu koridorlardan biri Burdur'u güneydeki ilçelerine ve Akdeniz sahil şeridine bağlayan Burdur- Tefenni- Çavdır yoludur. 92 kilometre uzunluğundaki yolu bitümlü sıcak karışım kaplamalı, 2 gidiş 2 geliş olmak üzere bölünmüş yol standardına yükselttik. Yol bünyesinde ayrıca 61 metrelik Suludere Köprüsü, 35 metrelik Badarmit Köprüsü ve 123 metrelik Karaçal Köprüsü'nü inşa ettik" dedi.

Bakan Uraloğlu, söz konusu yol ile İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu üzerinden Türkiye'nin güneybatısında yer alan önemli turizm merkezlerine erişim sağlayan güzergahtaki ulaşım standardını yükselttiklerini, hızlı, güvenli ve konforlu seyahat imkanı sunduklarını söyleyerek, "Burdur- Tefenni- Çavdır arasındaki seyahat süresini 70 dakikadan 55 dakikaya indirdik. Projeyle zamandan 527 milyon lira, akaryakıttan 304 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 831 milyon lira tasarruf sağlayacağız, karbon salınımını 18 bin 439 ton azaltacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
