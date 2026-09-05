Gölhisar'a Spor Kompleksi ve Aquapark Açılışı

BURDUR'un Gölhisar ilçesine yaptırılan Spor Kompleksi ve Aquapark törenle açıldı.

Gölhisar'daki tesislerin açılış törenine Vali Tülay Baydar Bilgihan, AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Vali Tülay Baydar Bilgihan, Gölhisar'ın bereketli toprakları, güleryüzlü ve çalışkan insanlarıyla Burdur'un ve bölgenin yükselen yıldızlarından biri olduğunu söyledi. Tesisin gençler ve çocukların sağlıklı yaşamına katkı sağlayacağını belirten Vali Bilgihan, "Spor Toto başkanlığımızın, Cumhurbaşkanımızın iradesi ile belediyemizin yapmış olduğu çok güzel bir tesisin açılışı için buradayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu yatırımlar neden önemli? Gençlerimizi, çocuklarımızı her türlü kötülük ve zararlı alışkanlıklardan alıkoymak ve sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için bu tesislere ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş da tesisin ilçe için önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "Bugün Gölhisar için güzel bir gün. Yavrularımızın gülüşleri ile şenlenecek, gençlerimizin enerjisine enerji katacak spor kompleksimizin açılışını birlikte gerçekleştireceğiz. Bizler göreve gelirken bir söz vermiş, 'Çocuklarımız gülecek, gençler spor yapacak' demiştik. İşte o sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu sizlerle birlikte yaşıyoruz" diye konuştu.

AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Özboyacı da tesisin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek 27 milyon 300 bin TL maliyetle hayata geçirilen tesis hizmete açıldı. Spor kompleksinde halı saha, sosyal tesis, basketbol ve voleybol sahalarının yapılacağı spor kompleksi ile çocuk havuzu, 4 kaydıraklı atlama havuzu ve 10x25 metre ölçülerinde havuz yer alıyor.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı