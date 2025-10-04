Haberler

Burdur Şeker Fabrikasında İşçileri Rahatsız Eden Karbonmonoksit Gazı Sorunu Giderildi


Burdur Şeker Fabrikası'nda kireç ocağında meydana gelen karbonmonoksit gazı tahliye sistemindeki arıza, 13 işçinin rahatsızlanmasına neden oldu. Arıza onarıldı ve işçilerin sağlık durumu düzeldi.

BURDUR Şeker Fabrikası'nın kireç ocağında 13 işçinin rahatsızlanmasına neden olan karbonmonoksit gazı tahliye sistemindeki arıza onarıldı.

Burdur Şeker Fabrikası kireç ocağında 1 Ekim'de 7; 3 Ekim'de 6 işçide baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri oluştu. Hastaneye gitmek istemeyen 2'si dışında 11 işçi, götürüldükleri hastanede tedavilerinin ardından taburcu oldu. İşçilerin rahatsızlanması sonrası AFAD ekiplerinin kireç ocağında yaptığı incelemede; karbonmonoksit gazının normalden çok fazla olduğu belirlendi. Bir arıza yaşandığı, bu arızanın da kireç taşlarının kömürle yakılması sonucu ortaya çıkan karbonmonoksit gazının tahliye edildiği sistemden kaynaklandığı tespit edildi. Ekiplerin çalışması ile arıza giderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
