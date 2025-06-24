Burdur Şeker Fabrikası İşçileri Maaş Artışı İçin Yürüyüş Düzenledi

BURDUR Şeker Fabrikası işçileri maaş artırımı talebiyle yürüyüş yaptı. Burdur Şeker Fabrikası işçileri otoparkta bir araya gelip fabrika girişine kadar çeşitli sloganlar atarak yürüdü. Burada basın açıklamasını okuyan Şeker- İş Sendikası Burdur Şube Başkanı ve Türk- İş Burdur Temsilcisi Mustafa Onay, "Kamu toplu iş sözleşme sürecinde biz işçiler, sosyal diyaloğa dayalı, şeffaf ve çözüm odaklı bir yaklaşım görmek istedik. Ama ne yazık ki siz işçinin sabrınız sınadınız. 3 ay boyunca masaya hiçbir teklif getirmediniz. Uyardık, 'Geçim şartları her geçen gün zorlaşıyor' dedik, görmezden geldiniz. Sabırla çözüm bekledik. En sonunda ise zar zor lütufmuş gibi bir teklif sundunuz. Bu teklifiniz, bırakın kabul etmeyi, emeğimizi yok saymaktır. Bu nedenle verdiğiniz rakamları burada dile bile getirmiyoruz. Ne siz o teklifi vermiş olun ne de biz duymuş olalım. Biz bu ülkenin üretim gücüyüz" dedi.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,