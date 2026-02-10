Haberler

Burdur'da mermer parçalarının isabet ettiği 5 işçi yaralandı

Burdur'daki bir mermer fabrikasında, makineden düşen mermer bloğu parçalarının isabet etmesi sonucu 5 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Burdur'da bir fabrikada kesimi yapılan mermer bloğu parçalarının isabet ettiği 5 işçi yaralandı.

Gökçebağ köyündeki 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada mermer kesimi sırasında makineden düşen mermer bloğun parçaları işçilere isabet etti.

Bu sırada işçiler Süleyman A. (25), Salih S. (25), İdris Y. (39), Süleyman Ö. ile (38) Kürşat G. (33) yaralandı.

İhbar üzerine fabrikaya 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçiler, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
