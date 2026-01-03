Parke üretim atölyesinde iş kazası

BURDUR'da kilit parke üretimi yapılan atölyede meydana gelen iş kazasında Mehmet Çakmak (45) yaralandı.

Burdur merkez Mahrukatçılar Sitesi'nde faaliyet gösteren kilit parke üretim tesisinde dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada, Mehmet Çakmak'ın başı ve vücudunun bir kısmı çalışma sırasında henüz belirlenemeyen nedenle 'robot' diye tabir edilen iş makinesine sıkıştı. Durumu fark eden diğer işçiler Mehmet Çakmak'ı makineden kurtararak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Mehmet Çakmak, Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,