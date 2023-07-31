Burdur'da Hafif Ticari Araç Takla Attı: 2 Yaralı

BURDUR'da hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Muammer A. (68) idaresindeki 07 GUN 39 plakalı hafif ticari araç, dün saat 17.00 sıralarında Burdur'dan Karamanlı yönüne giderken Hacılar köyü çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Muammer A. ile eşi Nurdagül A. (61) sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kaza yapan hafif ticari araç çekici ile otoparka götürülürken, yaralanan 2 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)