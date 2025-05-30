Burdur'da Doğa Festivali Coşkusu

Burdur'da Doğa Festivali Coşkusu
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Burdur'da düzenlenen Doğa Festivali'nde doğa yürüyüşü ve su sporları etkinlikleri gerçekleştirildi. Vali Tülay Baydar Bilgihan, festivalin amacı olarak Anadolu'nun doğal zenginliğini koruma ve paylaşma vurgusu yaptı.

Burdur'da düzenlenen Doğa Festivali (DoğaFest) etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü ve su sporları yapıldı.

Burdur Valiliğince ilki gerçekleştirilen festivalin ilk günü, Bucak ilçesi Karacören Barajı sınırları içerisinde yer alan, özel izinle girilen ve Türkiye'de sadece Muğla ile Burdur'da bulunan Sığla Ormanı'ndaki 900 metrelik parkurda yapılan doğa yürüyüşüyle başladı.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Burdur'un ve Anadolu'nun inanılmaz zenginliğe sahip olduğunu söyledi.

Anadolu'daki her bitkinin, her ağacın yaşama katkısı olduğunu ve korumak için mücadele etmek gerektiğini vurgulayan Bilgihan, "Biz bu zenginliği bugün doğa tutkunlarıyla, doğaseverlerle paylaşıyoruz. Sığla Ormanı, Muğla'da ve Burdur'da olan, dünya üzerinde de dört ormandan bir tanesi. Hem kuş ve bitki çeşitliliği hem de diğer türler açısından çok büyük bir zenginliğe sahip. Bu doğayı izlemek, paylaşmak, görmeyen insanlara bu duyguyu yaşatmak amacıyla buradayız." diye konuştu.

Yürüyüşün ardından Karacaören Barajı'nda su sporları yapıldı.

Yelken, kürek sörfü ve kano sporlarının yapıldığı etkinlikte, sporculara protokol üyeleri tarafından ödül verildi.

Programın sonunda Sagalassos Antik Kenti'nde Bihter Türkan Ergül tarafından "Sagalassos'ta Antik Çağda Tütsü Kültü" söyleşisi gerçekleştirildi.

Festival yarın Lisinia gül hasadı ve Karakent Doğa Okulu etkinlikleriyle devam edecek.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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