Bulut Depolama Sistemlerinde Riskler ve Yerli Çözümler

Enerji sistemlerinde 'bulut' uyarısı

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu : "Bulut depolama sistemleri kolaylık sağladığı gibi bir takım riskleri de yanında getiriyor"

"Fiziksel olan ve yazılıma bağlı olmayan enerji sistemleri ön plana çıkmış durumda"

"İnternet omurgasının yerli ve milli olması çok önemli"

KAYSERİ - Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, Avrupa'da yaşanan elektrik kesintilerinin siber suçlar dahilinde değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Bulut depolama sistemleri kolaylık sağladığı gibi bir takım riskleri de yanında getiriyor" dedi.

Bulut depolama sisteminin kolaylık olduğunu fakat bir takım sıkıntıları da beraberinde getirebileceğini söyleyen Hakan Topuzoğlu; "Avrupa'da yaşanan elektrik kesintileri çok büyük sıkıntı doğurdu. Bunlara da temas etmek lazım ama öncelikle kaynağı ne olabilir diye baktığımız zaman, son dönemde özellikle elektrik sistemleri olsun su sistemleri olsun ya da benzeri doğalgaz takip sistemleri olsun hepsinin bulut ortama taşındığını görüyoruz. Tabi ki orada bir pratiklik kolaylık sağlarken, bir takım riskleri de yanında getiriyor. Bundan dolayı da bu olayın da aslında yine siber suçlar dahilinde değerlendirilmesi kanaatini taşıyoruz. Çünkü bu sisteme ulaşmak çok kolay ve bunun üzerinden de bu kesintiyi sağlamak da mümkün. Tabi ki elektrik olmaması birlikte trafik lambaları durmuş oldu, eğitim uzaktan eğitim özellikle durmuş oldu. Sağlıkla ilgili ameliyatlar ertelenmek zorunda kalındı. Yani aklımıza gelen aslında hayatın bir noktada durduğunu söyleyebiliriz ve işin en riskli yani şu; şu anda belki de oradaki bankalarla ilgili bir siber saldırı var ve bundan haberdar değiller. Yani bir takım güvenlik sorunlarını yanında getirmiş oldu. Haliyle elektriğin olmaması hep birlikte de hayat her ne kadar 1 hafta sonra bu düzelecek demiş olsalar da bir hafta sonrası çok daha büyük tehlike ve sorunları da yanına getirmiş olacak" dedi.

Topuzoğlu, buluta bağlı olmayan ve fiziksel olan sistemlerin yaşananların ardından ön plana çıktığını söyleyerek; "Bizim aslında burada çok sık tekrarladığımız bir konu var. İnternet omurgasının yerli ve milli olması çok önemli. Aynı şekilde bizim otomasyon sistemlerinde kullandığımız yazılımların da yerli ve milli olması çok önemli. Ayrıca elektrik üretimi ile ilgili kullanılan GES'ler, HES'ler ya da rüzgar enerjisi ile elektrik üretme gibi daha fiziksel olan ve herhangi bir şekilde yazılıma ve buluta bağlı olmayan sistemlerde daha ön plana çıkmış önemli hale gelmiş durumda. Bu açıdan da bu yatırımların artması gerektiğini ve tabii ki yapan kurumların da takdir edilmesi gerektiğini belki de bir öngörü anlamında ileriye dönük olarak da bunların bizi kurtaracağını da ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.