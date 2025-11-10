Haberler

Bulgaristan Lukoil Rafinerisinde Güvenlik Önlemlerini Artırdı

Bulgaristan, Lukoil Neftochim rafinerisinde güvenlik önlemlerini artırmak için ek tedbirler alındığını duyurdu. Savunma Bakanlığı, Burgaz bölgesine dronsavar sistemi konuşlandırdı. Başbakan Jelyazkov, yapılan önlemlerin kritik altyapının korunmasına yönelik olduğunu belirtti.

Bulgaristan, Rus petrol şirketi Lukoil'in ülkedeki rafinerisi olan Lukoil Neftochim'de güvenlik önlemlerini artırdı.

Bakanlar Kurulunca yapılan yazılı açıklamada, Devlet Milli Güvenlik Ajansı (DANS), İçişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'nın Lukoil tesislerinin bulunduğu bölgede, karada, denizde ve havada güvenliği sağlamak amacıyla ek önlemler aldığı bildirildi.

Açıklamada, "Savunma Bakanlığı, Burgaz bölgesine bir dronsavar sistemi konuşlandırdı." ifadesi kullanıldı.

Katıldığı bir konferansta konuya ilişkin basın açıklamasında bulunan Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, denetimler ve askeri polis ekiplerinin göreve hazır hale getirilmesini içeren tedbirlerin, önleyici nitelikte olduğunu ve petrol rafinerisi ve diğer tesisler dahil olmak üzere kritik altyapının korunmasını amaçladığını söyledi.

Jelyazkov, Bulgaristan'ın yaptırımlara tam olarak uyacağını belirterek, "Bu yaptırımların amacı açıktır, amaç Ukrayna'daki savaşa tek bir kuruşun bile gitmemesi." dedi.

Geçtiğimiz hafta, Bulgaristan Parlamentosu, ABD yaptırımları sonrası Rus petrol şirketi Lukoil'in ülkedeki rafinerisi Lukoil Neftohim'in idaresini devralmak için gerekli yasal değişiklikleri onaylamış ve hükümetin sunduğu, özel bir yöneticinin yetkilerini genişleten yasa tasarısı genel oturumda kabul edilmişti.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail - Güncel
