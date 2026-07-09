Haberler

Bulgaristan, AB'nin Rusya ve Belarus'a yönelik 21. yaptırım paketine ilişkin çekincelerini sürdürecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan hükümeti, AB'nin Rusya ve Belarus'a yönelik 21. yaptırım paketinde yer alan üç konuya ilişkin çekincelerini sürdüreceğini açıkladı. Başbakan Radev, ulusal çıkarlar nedeniyle itirazların devam edeceğini belirtti.

Bulgaristan hükümeti, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya ve Belarus'a yönelik 21. yaptırım paketinde yer alan üç konuya ilişkin çekincelerini sürdüreceğini açıkladı.

Bulgaristan Hükümet Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulunun Başbakan Rumen Radev'in AB'nin Rusya ve Belarus'a yönelik 21. yaptırım paketine ilişkin daha önce dile getirdiği çekinceleri teyit ettiği belirtildi.

Bulgaristan'ın Rusya'yı ciddi müzakerelere yönlendirmeyi ve Ukrayna'daki savaşın sona ermesini sağlamayı amaçlayan AB'nin baskı politikasını desteklediği ifade edilen açıklamada, bununla birlikte Bulgaristan'ın yaptırım paketindeki üç konuya ilişkin itirazlarını sürdüreceği kaydedildi.

Parlamentoda geçen hafta milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Radev de ülkesinin ulusal çıkarları nedeniyle AB'nin Rusya'ya yönelik hazırladığı 21. yaptırım paketine çekince koyacaklarını söylemişti.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
ABD, İran'a yeni saldırı dalgası başlattı: Birçok kentte peş peşe patlama sesleri duyuldu

Orta Doğu yeniden yangın yeri! ABD'den İran'a yeni saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözler bu 11 dakikada! Dünya Kupası finalinde Justin Bieber da sahne alacak

Tüm dünyanın gözü bu 11 dakikada
Dünya liderleri Ankara'ya geldi, belediye başkanı tatile çıktı

Umursamazlığa bak! Dünya Ankara'dayken, belediye başkanı tatile çıktı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis diğer liderleri koklarken kameralara yakalandı

Tuhaf hareketleri zirveye damga vurmuştu! Bu yaptığını kimse anlamadı
İran'dan NATO Ankara Zirvesi Bildirisi'ne tepki

İran'dan Türkiye'nin de imzaladığı bildiriye sert tepki
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur

Galatasaraylı efsaneyi savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur
TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor memurluktan ihraç edildi

TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor için gereken yapıldı
Topa Avrupa Parlamentosu da girdi! FIFA Başkanı Infantino'nun başı belada

Yaptığı torpil pahalıya patladı! Başı büyük belada