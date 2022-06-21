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Bulgaristan'da farklı görüşten parti üyeleri parlamento binası önünde gösteri düzenledi

AA - Ihvan Radoykov - Güncel
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Bulgaristan Parlamentosu Parlamento binası önünde toplanan kalabalık Gösteriden detaylar SOFYA (AA) – Bulgaristan Parlamentosu, Başbakan Kiril Petkov'un üçlü koalisyon hükümetinin ekonomi ve finans alanında izlediği politikası ile ilgili muhalefetin sunduğu gensoru önergesini görüştü.

Bulgaristan Parlamentosu

Parlamento binası önünde toplanan kalabalık

Gösteriden detaylar SOFYA (AA) – Bulgaristan Parlamentosu, Başbakan Kiril Petkov'un üçlü koalisyon hükümetinin ekonomi ve finans alanında izlediği politikası ile ilgili muhalefetin sunduğu gensoru önergesini görüştü. Genel oturumdaki görüşmeler saatlerce devam etti. Parlamento binası çevresinde toplanan farklı görüşten siyasi parti üyeleri ise gün boyu gösteri düzenledi. Polis geniş güvenlik önlemler aldı. Oylama 23 Haziran'da yapılacak.

AA / Ihvan Radoykov - Güncel

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