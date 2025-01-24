Bulanık Kopspor Başkanı Yasin Temel, Vali Çakır'ı Ziyaret Etti

Bulanık Kopspor Başkanı Yasin Temel, Vali Avni Çakır'ı ziyaret etti.

Temel ve beraberindekileri makamında kabul eden Vali Çakır, spora ve sporcuya önem verdiklerini söyledi.

Her şehrin futbol takımının olması gerektiğini belirten Çakır, sporun kentlerin gelişmesine katkı sağladığını ifade etti.

Çakır'a teşekkür eden Temel de hedeflerinin üst liglerde ilçeyi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu aktardı.