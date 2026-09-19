Bulancak'ta yağış nedeniyle fındığını kurutamayan üreticilere kapalı otopark açıldı

Bulancak'ta yağış nedeniyle fındığını kurutamayan üreticilere kapalı otopark açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bulancak'ta yağış nedeniyle fındığını kurutmakta zorlanan üreticiler için Millet Bahçesi altındaki kapalı otopark kullanıma açıldı. Belediye, yağışların yaklaşık bir hafta sürmesinin beklendiğini belirterek üreticilerin fındığını güvenli ortamda kurutabileceğini duyurdu.
Bulancak'ta yağış nedeniyle fındığını kurutmakta zorlanan üreticiler için kapalı otopark hizmete açıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, yağışların yaklaşık bir hafta boyunca etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Üreticilerin sahilde kuruttuğu fındığın zarar görmemesi için Millet Bahçesi altındaki kapalı otoparkın kullanıma açıldığı, vatandaşların fındığını güvenli bir ortamda kurutabileceği ifade edildi.
Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, yaptığı açıklamada, üreticilerin emeğinin korunmasının önemini vurgulayarak, ellerinden gelen desteği sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.