Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Günlerdir sallanan ilimizde bir deprem daha
CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı

İstanbul'da büyük arbede! Onlarca polis milletvekilini çembere aldı
Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı

Görüntüleri inceleyen ekipler harekete geçti! Meğer 2 kişi daha varmış
Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu

Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'e yardıma koştu

Bulancak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

Bulancak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulancak Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sanayi sitesinde çalışan işçilere yemek ikram etti. Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, emeğin ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Bulancak Belediyesince 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sanayi sitesinde çalışan işçilere yemek ikram edildi.

Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ın yalnızca bir bayram değil, emeğin, alın terinin ve dayanışmanın simgesi olduğunu belirterek, "Sanayimizde çalışan kardeşlerimiz, bu şehrin görünmeyen kahramanlarıdır. Biz de Bulancak Belediyesi olarak, onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik." dedi.

Sıbıç, birlik ve dayanışma ruhuyla, emeğin değerini bilen belediye anlayışıyla çalışmalara devam edeceklerini vurgulayarak, "Tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sinan Yıldız - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.