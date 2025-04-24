Bulancak Kaymakamı Koç, 1926 Bulancakspor'un Stadyumunda İncelemelerde Bulundu
Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, 1926 Bulancakspor'un maçlarını oynadığı statta incelemelerde bulunarak, yetkililerle statta yapılması planlanan çalışmalara dair görüş alışverişinde bulundu.
Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, ilçe stadında incelemelerde bulundu.
Bölgesel Amatör Lig'den şampiyon olarak 3. Lig'e yükselen 1926 Bulancakspor'un maçlarını oynadığı statta incelemelerde bulunan Koç, yetkililerle statta yapılması planlanan çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Koç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Ergün, 1926 Bulancakspor Kulübü Başkanı Aydın Karataş ve ilçe protokolüyle de bir araya geldi.
Kaynak: AA / Sinan Yıldız - Güncel