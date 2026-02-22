Haberler

GÜNDEM ÖZETİ / 23 Şubat 2026

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde Yürütme Kurulu Toplantısı'na katılacağı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Çalışma Bakanı'nın finansman programına katılacağı ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun güven endekslerini açıklayacağı bir gün.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde Yürütme Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/12.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı'na katılacak

(Ankara/10.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 23. haftası, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçıyla sona erecek.

(İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 27. haftası; Özbelsan Sivasspor-Sakaryaspor, SMS Grup Sarıyer-Adana Demirspor, Atko Grup Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiröengücü ve Amed Sportif Faaliyetler-İmaj Altyapı Vanspor FK maçlarıyla tamamlanacak.

(Sivas/13.30/İstanbul/13.30/16.00/Diyarbakır/20.00)

3- Türkiye Basketbol Federasyonunun Total Energies firmasıyla milli takımlar ana sponsorluk, Mais Renault'yla ise Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ana sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00)

***

Kaynak: AA
Haberler.com
