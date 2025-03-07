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Buenos Aires'te Elektrik Kesintisi 2 Milyon Kişiyi Etkiledi

Buenos Aires'te Elektrik Kesintisi 2 Milyon Kişiyi Etkiledi
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Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yaşanan elektrik kesintileri, 2 milyon insanı etkileyerek hükümet binalarının da elektriksiz kalmasına neden oldu. Bazı tren hatları ve metro hizmetleri askıya alındı.

BUENOS AİRES, 7 Mart (Xinhua) -- Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in metropol bölgesinde yaşanan elektrik kesintileri yaklaşık 2 milyon kişiyi olumsuz etkiledi.

Yerel medyaya göre, başkentteki Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Ekonomi Bakanlığı da dahil olmak üzere hükümet binaları elektriksiz kaldı. Bazı banliyö tren hatları ve metro hizmetleri ise askıya alındı ya da sınırlandırıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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