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BUDO Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen deniz otobüslerinin seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle yapılamıyor. BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, birçok sefer iptal edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin seferleri, olumsuz hava koşullarından dolayı yapılamıyor.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 12.55'teki Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya), saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle, saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri de gerçekleştirilemedi.

Kaynak: AA / Güncel

Armutlu Eminönü Mudanya Bursa Ulaşım Hava Durumu Ekonomi Güncel Haberler

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