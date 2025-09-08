Budapeşte Yarı Maratonu'nda Rekor Katılım

BUDAPEŞTE, 8 Eylül (Xinhua) -- Pazar günü düzenlenen 40. Budapeşte Yarı Maratonu, 20.800 koşucunun katılımıyla Macaristan tarihinin en büyük yarı maratonu oldu.

21,1 kilometrelik ana parkurda sabah 08.00'de Pazmany Peter Promenade'den başlayan koşuda 115 ülke ve bölgeden 6.200 sporcu, Tuna Nehri kıyısı boyunca ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan yapıtların arasından geçti.

Macaristanlı Gabor Karsai 1: 04: 03'lük derecesiyle erkekler yarışında birinci olurken, bir başka ev sahibi koşucu Lili Vindics-Toth 1: 11: 43'lük derecesiyle kadınlar yarışında birinci oldu.

Yarı maratonun yanı sıra katılımcılara iki ya da üç kişilik takımlar halinde yarı maraton bayrak yarışı ve 10 kilometrelik koşu seçeneği de sunuldu.

Budapeşte Spor Ofisi CEO'su Arpad Kocsis, "Bu rekor katılım, Budapeşte'yi uluslararası koşu haritasında sağlam bir yere oturtuyor. Geçen yıla kıyasla neredeyse iki kat daha fazla yabancı sporcu bize katıldı, bu da hem şehrin eşsiz güzelliğini hem de yıllarca süren özverili çalışmayı yansıtıyor" dedi.