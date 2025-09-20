Bucak'ta 'Bisikletini Al Gel' Etkinliği Düzenlendi
Burdur'un Bucak ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen 'Bisikletini Al Gel' etkinliği, renkli görüntüler eşliğinde katılımcılara bisiklet turu imkanı sundu. Belediye Başkanı Hülya Gümüş, etkinlikle genç nesillere hareketlilik kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.
Bucak Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, belediye binası önünde toplanan katılımcılar ilçede bisiklet turu yaptı.
Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, her yaştan vatandaşın ilgisini çekti.
Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş, etkinlikte yaptığı konuşmada, özellikle genç nesillere hareketlilik kazandırmak istediklerini söyledi.
Etkinlik sonunda ise sürpriz hediyeler dağıtıldı.
Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel