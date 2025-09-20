Haberler

Bucak'ta 'Bisikletini Al Gel' Etkinliği Düzenlendi

Bucak'ta 'Bisikletini Al Gel' Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen 'Bisikletini Al Gel' etkinliği, renkli görüntüler eşliğinde katılımcılara bisiklet turu imkanı sundu. Belediye Başkanı Hülya Gümüş, etkinlikle genç nesillere hareketlilik kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Burdur'un Bucak ilçesinde "Bisikletini Al Gel" etkinliği düzenlendi.

Bucak Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, belediye binası önünde toplanan katılımcılar ilçede bisiklet turu yaptı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, her yaştan vatandaşın ilgisini çekti.

Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş, etkinlikte yaptığı konuşmada, özellikle genç nesillere hareketlilik kazandırmak istediklerini söyledi.

Etkinlik sonunda ise sürpriz hediyeler dağıtıldı.

Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel
Lvbel C5'ten İsmail Türüt'e çok ağır sözler

Sanat dünyasını karıştıracak sözler: Saygısız, pislik bir adam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasemin Ergene için olay yorum: 14 yıl bastırılmış kadın

Boşanmanın ardından çarpıcı sözler: 14 yıl bastırılmış kadın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.