Haberler

Buca Belediyesinde Memurlar 5 Aydır Maaşlarını Alamıyor

Buca Belediyesinde Memurlar 5 Aydır Maaşlarını Alamıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Buca Belediyesi'nde çalışan memurlar, 5 aydır maaşlarının ödenmemesi üzerine belediye binası önünde protesto eylemi gerçekleştirdi. Tüm Bel-Sen yetkilisi Nurcan Hükenek, ekonomik kriz ve bütçe yetersizliğinin emekçilerin yaşamını zorlaştırdığını belirterek, ödemelerin yapılması talebinde bulundu.

İzmir'de Buca Belediyesinde çalışan memurlar, 5 aydır maaşları ödenmediği gerekçesiyle belediye binası önünde eylem yaptı.

Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek, yaptığı açıklamada, 2 Ekim'de söz verilmesine rağmen hiçbir ödeme alamadıklarını belirtti.

Buca Belediyesi yönetiminin gerekçe gösterdiği ekonomik kriz, bütçe yetersizliği ve mali sıkıntıların emekçilerin sırtındaki yükü her geçen gün daha da ağırlaştırdığını dile getiren Hükenek, şunları kaydetti:

"Ay sonunu getiremeyen, temel ihtiyaçlarını borçla karşılayan, bankalardan kredi çekmek zorunda kalan, kredi kartı borcunu ödeyemeyen belediye emekçileri artık tükenme noktasına gelmiştir. Ailesinin geçimini sağlamakta zorlanan, çocuklarının okul masraflarını dahi karşılayamayan emekçiler her gün biraz daha borca sürüklenmektedir. Ekonomik krizin bedelini yine emekçilere ödetmeye çalışan bu yaklaşım kabul edilemez."

Verilen sözlerin yerine getirilmesi talebini yineleyen Hükenek, maaş alacakları ödenene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ve demokratik haklarını kullanmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Sinan Ateş davasının kilit ismi Avukat Serdar Öktem aracında suikasta uğradı

Sinan Ateş davasının kilit ismi aracında suikasta uğradı
Serdar Öktem'in aracına kurşun yağmuru! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Avukat kurşun yağmuruna tutulmuş! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tek hareketi olay oldu! Bütün ülke Altay'ı konuşuyor

Tek hareketi olay oldu! Bütün ülke Altay'ı konuşuyor
Damla Can sevgilisiyle kutsal topraklarda! Başörtülü haliyle takipçilerinin karşısına çıktı

Kutsal topraklara gidip bu pozu verdi: Başı kapalı ismi tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.