Buca Belediyesi İhtiyaç Sahibi Ailelere Destek Oluyor

Buca Belediyesi, Sosyal Market aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıdadan deterjana kadar tüm ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kentteki dayanışma ruhunu büyütmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle birçok kişi maddi çıkmaza girerken, Buca Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere bir nebze de olsa nefes aldıracak bir uygulamayı hayata geçirdi. Belediyenin Sosyal Hizmetler, Yaşlılar ve Engelliler Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlenen dar gelirli ailelere, Üzüm Kart dağıtıldı. Üzüm Kart sahibi aileler, her ay Buca Belediyesi'nin hizmet binasının zemin katında yer alan Sosyal Market'ten alışveriş yapabilecek.

DAYANIŞMA RUHU BÜYÜYOR

Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın Anadolu kültürünün en önemli özelliği olduğuna değinen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar hepimizin malumu. Her gün artan fiyatlar karşısında elimiz kolumuz bağlı. Bu durumda yerel yönetim olarak taşın altına elimizi koymak, hemşehrilerimize destek olabilmek adına 'ne yapabiliriz' diye düşündük. Sosyal Market'imizi dar gelirli vatandaşlarımıza açtık. Dayanışma ruhunu büyütmekten dolayı mutluyuz. Hedefimiz ileride çok daha fazla vatandaşımıza ulaşmak" diye konuştu.