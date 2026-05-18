Haberler

Bilecik'ten kısa kısa

Bilecik'ten kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde ahiliğin iktisadi ve sosyal boyutlarının ele alındığı bir seminer düzenlenirken, ayrıca bağımlılıkla mücadele konulu bir seminerde öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) "Edebali'nin izinde ahiliğin iktisadi ve sosyal boyutlarını yeniden düşünmek" semineri gerçekleştirildi.

BŞEÜ'den yapılan açıklamada, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'ndaki seminerde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Ertuğrul Çam, ahilikle ilgili sunum yaptı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu ile akademisyen ve öğrenci katıldığı seminer, Çam'a teşekkür belgesinin verilmesiyle sona erdi.

BŞEÜ'de "Bağımlılıkla mücadele" semineri

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından BŞEÜ'de "Birlikte güvenli gelecek" projesi kapsamında "Bağımlılıkla mücadele" semineri düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda, BŞEÜ'de eğitim gören birinci sınıf öğrencilerinin katıldığı seminerde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bilecik Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) personelince bağımlılık türleri, bireysel korunma yöntemleri ve bağımlılıkla mücadelede farkındalığın önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Alkol ve madde bağımlılığının birey üzerindeki fiziksel, sosyal ve psikolojik etkilerinin de anlatıldığı seminerde, bağımlılıkla mücadelede alınabilecek önleyici tedbirler konusunda bilgi verildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti

Trump'ın "Son uyarım" diyerek tehdit ettiği İran'dan sürpriz hamle

Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

Milyonları heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi

Aralarında vatandaşlarımız da var! Türkiye'den saldırıya sert tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elon Musk: 'Woke mind' virüsü oğlumu öldürdü

Elon Musk'tan beyin yakan paylaşım: Oğlumu o virüs öldürdü
CHP'nin Gölge Adalet Bakanı Boyunsuz: Hakim ve savcılık sınavlarına mülakatlarda elenenleri çağıracağız

CHP'nin gölge bakanı canlı yayına damga vurdu: İktidara gelince...
Necip Uysal'dan futbola veda

Beklenen son gerçekleşti!

Butik işletmecisi iş yerinde ölü bulundu

Butik sahibi iş yerinde ölü bulundu
'Sürpriz belediye başkanları AK Parti'ye geçebilir'

"Sürpriz belediye başkanları AK Parti'ye geçebilir"
Jose Mourinho Real Madrid'e geri döndü

Ve beklenen oldu!

Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi

Araç muayenesinde zorunlu ekipman listesi genişletildi