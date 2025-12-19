Haberler

Avrupalı Binlerce Çiftçi Brüksel'de Protesto Düzenledi

Güncelleme:
Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupa Birliği liderlerinin MERCOSUR ile ticaret anlaşmasını ele alacağı zirve öncesinde binlerce çiftçi protesto düzenledi.

BRÜKSEL, 19 Aralık (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'de çiftçiler tarafından protestonun düzenlendiği alan görülüyor, 18 Aralık 2025.

Avrupa Birliği liderleri, Güney Amerika bloğu MERCOSUR ile uzun süredir müzakere edilen ticaret anlaşmasını gündemine alan zirve için perşembe günü bir araya gelirken, Avrupa'nın dört bir yanından gelen binlerce çiftçi Brüksel'de Avrupa Parlamentosu ve Europa Binası yakınlarında protesto düzenledi. (Fotoğraf: Peng Ziyang/Xinhua)

