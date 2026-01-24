Brezilya, Çin Vatandaşlarına Kısa Süreli Seyahatlerde Vize Muafiyeti Sağlayacak

RİO DE JANEİRO, 24 Ocak (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Çin'in Brezilya vatandaşlarına tanıdığı vize muafiyetine karşılık olarak, Brezilya'nın da Çin vatandaşlarının kısa süreli ve belirli amaçlı seyahatlerinde vize uygulamasını kaldıracağını duyurdu.

Devlet Başkanlığı Ofisi'nden cuma günü yapılan açıklamada, söz konusu kararın iki ülke arasındaki işbirliğini derinleştirmek, halklar arası etkileşimi kolaylaştırmak ve ikili etkileşimi artırmak amacıyla alındığı belirtildi.

Brezilya hükümeti, vizesiz seyahat uygulamasının kesin başlangıç tarihinin daha sonra açıklanacağını bildirdi.