Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş

Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in ABD-İsrail ve İran'a yönelik geçici ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın iki hafta süreyle açılması çağrısı piyasalarda etkisini gösterdi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3'ün üzerinde değer kaybederek varil başına 106, 50 dolara geriledi. Gün boyu karışık seyir izleyen ABD borsaları ise Şerif'in açıklamasının ardından sert kayıpları toparladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in ABD Başkanı Trump ve İran'a yaptığı çağrı, Orta Doğu'da diplomatik bir kapının açılabileceğine dair umudu artırdı. "Geçici ateşkes" ve "Hürmüz Boğazı'nın iki hafta süreyle açılması" çağrısının arz endişelerini hafifletti. Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışının uzun süreli aksayabileceği korkusuyla son dönemde yükselen ham petrol fiyatları düşüşe geçti.

BRENT PETROLÜN FİYATINDA DÜŞÜŞ

Brent petrol vadeli işlemleri salı günü değer kaybetti. Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 3,1 düşüşle varil başına 106,50 dolara geriledi. Petrol fiyatları bir anda baskı altına girdi.

ABD BORSALARI TOPARLADI

ABD borsaları, Başkan Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması için belirlediği son tarihe dakikalar kala müzakerelerde ilerleme işaretleri arasında Salı günü karışık bir seyir izledi.

İşlem seansının son saatinde, Pakistan Başbakanı Şerif'in çağrısının ardından ABD'nin üç büyük borsa endeksi de seansın başlarındaki sert kayıplardan toparlandı.

Kaynak: AA
