Brand Week Istanbul 2025 Programı Açıklandı

İş dünyası, markalar ve yaratıcı endüstrileri bir araya getiren Brand Week Istanbul'un 2025 programı açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, bu sene "Brand New World" temasına odaklanan etkinlik, 12-14 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Dünyanın dört bir yanından yaratıcı liderleri, sektör profesyonellerini ve ilham veren isimleri 2013'ten bu yana bir araya getiren programda bu sene de yaratıcılık, ekonomi, teknoloji ve sosyal sorumluluk alanlarında fark oluşturan isimler katılımcılarla buluşacak.

Alanında usta isimler Brand Week Istanbul sahnesinde olacak

Bu yıl programda yer alan isimler arasında "Senna", "Amy" ve "Diego Maradona" belgeselleriyle Oscar, Grammy ve BAFTA ödülleri kazanan ünlü yönetmen Asif Kapadia, Grammy Ödüllü dünyaca ünlü grafik tasarımcı Stefan Sagmeister, uluslararası ödüllü yazar ve teknoloji girişimcisi Adam Fawer, Oxford Said Business School'da pazarlama profesörü ve Oxford Geleceğin Pazarlaması İnisiyatifi Direktörü Prof. Andrew Stephen ile Afgan rapçi ve insan hakları aktivisti Sonita Alizadeh bulunuyor.

Brand Week Istanbul'un "Secret Speakers" bölümünde sürpriz isimler katılımcılarla buluşacak.

Oyuncu Özgü Namal, Melisa Sözen ve İrem Sak, sanatçı Nükhet Duru, teknoloji ve dijital kültür yazarı Serdar Kuzuloğlu, gazeteci ve içerik üreticisi Candaş Tolga Işık, "Nasıl Olunur?" podcastinin yaratıcısı Nilay Örnek ve radyo programcısı Nihat Sırdar da Brand Week Istanbul sahnesinde olacak.

Eğitim programları

Brand Week Istanbul, ana sahne oturumlarının yanı sıra katılımcıların profesyonel becerilerini geliştirmeye yönelik derinlemesine eğitim programlarına da ev sahipliği yapacak.

Stratejiden yaratıcılığa, marka iletişiminden e-ticarete, kurumsal iletişimden girişimciliğe kadar birçok farklı disipline odaklanan sertifika programları, güncel vaka analizleriyle iş dünyasının geleceğine odaklanıyor.

Katılımcılar, Brand Academy, Strateji Akademisi, WPP Media Academy, Insight Akademi, Gücümüz Yeter: FINISH Girişimcilik Akademisi, AI Film Akademisi, Portfolyo Buluşmaları, KİD CommsCamp# gibi özel akademilerde, alanında uzman isimlerden eğitim alarak yetkinliklerini bir üst seviyeye taşıma fırsatı bulacak.

Atölyeler, kitap imzaları ve ödül törenleri

Bu sene 14 farklı sahnede 400'den fazla konuşmacı etkinliğe konuk olacak.

Inspiration Hall, marka dünyasından ilham veren hikayelere, yapay zeka çağında inovasyona ve geleceği şekillendiren marka stratejilerine odaklanacak.

Brands & Trends Hall sahnesi, iş dünyasından yıkıcı vakaları, veri odaklı yaratıcılığın bugünü ve geleceğini, küresel kültürel trendlerin etkisindeki marka anlatılarını ve tüketici deneyimindeki dönüştürücü yenilikleri masaya yatıracak.

Sağlık, güzellik ve iyi yaşam konularına odaklanan Healing Hall ise sağlık teknolojilerindeki son gelişmeleri, güzelliğe eleştirel bir bakış açısını ve sağlık okuryazarlığındaki yeni trendleri ele alacak.

Etkinlikte ayrıca Felis ve Sardis Ödülleri ile birçok ödül töreni, kitap imzaları, konser ve sahne performansları da gerçekleşecek.

Detaylı bilgi için "brandweekistanbul.com" adresi ziyaret edilebilir.