Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan yeni yıl mesajı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 2025'i geride bıraktıklarını belirterek, 2026 yılı için barış, huzur ve dayanışma dileğinde bulundu. Yeni yılın daha huzurlu ve mutlu geçmesi temennisinde bulundu.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, sevinçleri ve hüzünleriyle 2025'i geride bıraktıklarını belirtti.

Yeni bir yıla umutlar ve beklentilerle girmenin heyecanını hep birlikte yaşadıklarını ifade eden Topsakaloğlu, 2026'da barış, huzur ve dayanışma temennisinde bulundu.

Topsakaloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni yılın, önceki yıllardan daha huzurlu ve mutlu geçmesi, toplumsal yaşamımızda kalıcı ve olumlu izler bırakması en büyük arzumuzdur. Umutlarımız, hedeflerimiz ve bu hedeflere ulaşmak için gösterdiğimiz gayret, geleceğe olan inancımızın en güçlü göstergesidir. Bu inançla, daha müreffeh bir gelecek için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı sürdürmeliyiz. Başta kamu kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarımız ve toplumun tüm kesimlerinin birlikte çalışmasıyla 2026 yılının ilçemiz için sosyal, kültürel ve ekonomik alanda daha güzel bir yıl olacağına inanıyorum."

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
