Haberler

Bozkırın Abdalları'ndan A Milli Takım'a özel marş

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir Valiliği himayesindeki Bozkırın Abdalları, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası yolculuğuna destek için 'Al Bayrağım Göklerde' marşını hazırladı.

KIRŞEHİR Valiliği himayesinde faaliyetlerini sürdüren Bozkırın Abdalları, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası yolculuğuna destek vermek amacıyla 'Al Bayrağım Göklerde' adlı marş hazırladı.

Türkmen abdal kültürünü korumak ve yaşatmak amacıyla kurulan ve Kırşehir Valiliği himayesinde faaliyetlerini yürüten Bozkırın Abdalları tarafından A Milli Futbol Takımı için bestelenen Al Bayrağım Göklerde' adlı marş, Kırşehir'in köklü müzik geleneğinin izlerini taşıyor. Geleneksel abdal müziğinin ezgileriyle hazırlanan eser, Milli Takım'ın sahadaki mücadelesine Anadolu'dan yükselen bir destek niteliği taşıyor. "Dile gelir duygular, yüreklerde umutlar, bir oluruz milyonlarla" dizeleriyle başlayan eserde, taraftarların Milli Takım'ın etrafında kenetlenmesine vurgu yapılıyor.

Haber: Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır

ABD-İran savaşı bitiyor! Beklenen açıklama üçüncü ülkeden geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transfer tamam! Jose Mourinho, G.Saray'ın gündemindeki yıldızı 36 saatte ikna etti

Galatasaray'ın istediği yıldızı 36 saatte ikna edip transfer etti
Osimhen'e 120 milyon Euro'luk dev teklif! Anında cevap verildi

Osimhen'e çılgın teklif! 1 saniye bile düşünmeden cevap verildi

Dişlerin yeniden çıkmasını sağlayan ilaç insanlar üzerinde test edilmeye başlandı

İmplant ve protezin sonu geliyor: Çığır açacak ilaç 4 yıla piyasada
Özgür Özel'den 'Celal Çelik, Akın Gürlek ile görüştü' iddiası

Özgür Özel'den ortalığı karıştıran, "Akın Gürlek ile görüştü" iddiası
Ülkeye girişi yasaklandı! Cinsel saldırı iddiası sonrası yıldız isme Dünya Kupası şoku

Cinsel saldırı iddiası sonrası dünyaca ünlü yıldız futbolcuya şok!
Eşi 280 bin TL maaş alan kocanın paylaşımı büyük tartışma yarattı

Eşi 280 bin TL maaş alan kocanın paylaşımı tartışma yarattı
Dizi final yaptı ünlü oyuncu Demet Özdemir tatile çıktı, kiraladığı teknenin fiyatı dudak uçuklattı

Dizi bitti tatile koştu! Lüks teknenin günlük fiyatı dudak uçuklattı