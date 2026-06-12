Bozkırın Abdalları'ndan A Milli Takım'a özel marş

KIRŞEHİR Valiliği himayesinde faaliyetlerini sürdüren Bozkırın Abdalları, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası yolculuğuna destek vermek amacıyla 'Al Bayrağım Göklerde' adlı marş hazırladı.

Türkmen abdal kültürünü korumak ve yaşatmak amacıyla kurulan ve Kırşehir Valiliği himayesinde faaliyetlerini yürüten Bozkırın Abdalları tarafından A Milli Futbol Takımı için bestelenen Al Bayrağım Göklerde' adlı marş, Kırşehir'in köklü müzik geleneğinin izlerini taşıyor. Geleneksel abdal müziğinin ezgileriyle hazırlanan eser, Milli Takım'ın sahadaki mücadelesine Anadolu'dan yükselen bir destek niteliği taşıyor. "Dile gelir duygular, yüreklerde umutlar, bir oluruz milyonlarla" dizeleriyle başlayan eserde, taraftarların Milli Takım'ın etrafında kenetlenmesine vurgu yapılıyor.

Haber: Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı